В Харькове произошло жуткое ДТП (видео)

Авария произошла вечером 30 декабря.

В Харькове на улице Полтавский Шлях сбили пешехода. ДТП случилось вечером 30 декабря, сообщают очевидцы.

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Один из водителей заснял момент происшествия на видеорегистратор. Ролик опубликован в группе ХС. Харьков в Facebook.

На кадрах видно, что парень переходит дорогу по пешеходному переходу. В это время водитель на иномарке не сбавляет скорость и сбивает его.

Напомним, в ночь на 30 декабря на 43-м километре трассы Киев-Одесса произошло серьезное ДТП с пострадавшими.