Насиловал и вымогал деньги: в Киеве 19-летний парень развращал 11-летнюю девочку

Злоумышленник заставлял школьницу отправлять ему фотографии в обнаженном виде и склонял к употреблению наркотиков.

Прокуратура сообщила о подозрении 19-летнему местному жителю по факту изнасилования несовершеннолетней девочки и вымогательства у нее денег.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Читайте такжеГрупповое изнасилование студентки в Умани: у молодчиков изъяли "арсенал" презервативовУстановлено, что подозреваемый после знакомства с 11-летней школьницей начал присылать ей сообщения сексуального характера, постепенно развращая ее. Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленник требовал, чтобы девочка присылала ему свои фотографии в обнаженном виде, и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

«В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значение совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивления, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее», – говорится в сообщении.

После этого злоумышленник начал требовать у девочки денежные средства, угрожая в случае отказа выложить в Интернете фотографии школьницы в обнаженном виде.

По результатам досудебного расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП ГУ Национальной полиции Украины, злоумышленника удалось установить и задержать.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий, добавили в ведомстве.

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