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В Кривом Роге мужчина изнасиловал девочку - она пришла домой в крови (фото)

11:17, 06 декабря 2019
Происшествия
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Насильника задержали / one.kr.ua

Личность злоумышленника правоохранители оперативно установили и задержали, передает "Первый городской".

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40-летний мужчина заманил к себе домой 12-летнюю девочку. Там он изнасиловал ее, в том числе орально. Ребенку после случившегося удалось добраться домой.

Есть информация, что о произошедшем родственники по следам крови, оставшимся на белье. Правоохранителей вызвала мама девочки. Ребенка увезли в больницу для осмотра.

Злоумышленника оперативно установили и задержали патрульные совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции.

Известно, что у мужчины, который надругался над девочкой, трое детей.

Ранее в Волынской области полицейские по подозрению в групповом изнасиловании 22-летней местной жительницы задержали трех мужчин.

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Теги: #изнасилование#Кривой Рог