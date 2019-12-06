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На Донбассе умер зверски избитый подростками волонтер

12:39, 06 декабря 2019
Происшествия
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Волонтер скончался / facebook.com/mirartem

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Об этом сообщил в Facebook его брат Сергей Мирошниченко. "Прошу прекратить помощь. Артем умер", - написал он.  Врачи боролись за жизнь мужчины, но безуспешно.

Известно, что полиция установила личности двух нападавших: 17-летний имеет условную судимость за разбой; 16-летний, как выяснилось в ходе расследования, занимался боксом, сообщают "Факты".

Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера Артема Мирошниченко, который с 2014 года помогал военным.

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Теги: #смерть#волонтер