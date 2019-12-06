На Донбассе умер зверски избитый подростками волонтер

Травмы, нанесенные извергами, оказались несовместимыми с жизнью.

Умер жестоко избитый вечером 29 ноября пьяными подростками известный волонтер из Бахмута, 37-летний Артем Мирошниченко.

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Об этом сообщил в Facebook его брат Сергей Мирошниченко. "Прошу прекратить помощь. Артем умер", - написал он. Врачи боролись за жизнь мужчины, но безуспешно.

Известно, что полиция установила личности двух нападавших: 17-летний имеет условную судимость за разбой; 16-летний, как выяснилось в ходе расследования, занимался боксом, сообщают "Факты".

Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера Артема Мирошниченко, который с 2014 года помогал военным.