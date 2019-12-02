На Донбассе жестоко избили волонтера

Волонтеру сделали сложную операцию, он находится в коме.

В Бахмуте Донецкой области жестоко избили волонтера Артема Мирошниченко, который с 2014 года помогал военным.

Потерпевший находится в тяжелом состоянии, пишет на своей странице в Facebook брат волонтера.

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По информации Сергея Мирошниченко, его брат получил тяжелые травмы. Артему сделали сложную операцию, он находится в коме. Пострадавшему предстоит длительное лечение и реабилитация, семья просит о помощи.

"Артема неподалеку от дома нашли соседи. Состояние брата тяжелое, у него перелом свода черепа, врачи воздерживаются от прогнозов. Мы с Артемом с самого начала войны помогали украинской армии. Когда город был оккупирован, помогали военным информацией о противнике, а по ночам срывали со зданий флаги "ДНР" и раскрашивали деревья в сине-желтые цвета, чтобы все видели, что в Бахмуте не убили Украину, и людям было легче ждать освобождения. А после освобождения Артем помогал в госпитале, перечистил, наверное, тонны картошки на пищеблоке, а я ходил плести сетки. Артем разговаривает только на украинском, как и я, и даже последний его пост — о родном языке", - написал брат пострадавшего.

Сергей Мирошниченко не исключает, что брату могли отомстить за помощь военным, хотя ранее им и не угрожали.

В полиции Бахмута сообщили, что открыто уголовное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений, подозреваемые задержаны, передают "Факты". Однако рассказать подробности происшествия категорически отказались.

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