На Донбассе зверски убили ветерана АТО, тело нашли в канаве

Тело военного нашли на этих выходных.

В Луганской области произошло зверское убийство ветерана АТО Юрия Гундаря.

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Его зарезали и бросили в канаву, где тело пролежало около 10 дней. О трагедии написал на своей странице в Facebook его друг – ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев.

"На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней. Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической – точно", – написал он.

Напомним, в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов "Хан", которого жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.