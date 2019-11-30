На Львовщине в ванной умерла 11-летняя девочка

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти ребенка.

В Новом Роздоле на Львовщине во время купания в ванной умерла 11-летняя девочка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Львовской области.

Вечером 29 ноября об инциденте в правоохранительные органы сообщили медики, которые и констатировали смерть ребенка.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено. Для нагрева воды использовалась газовая колонка.

По факту следователи Николаевского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смерти девочки.

Как сообщал УНИАН, полиция США обнаружила останки давно умершего мужчины в холодильнике одной из частных квартир в Туэле, штат Юта. Туда вызвали полицию из-за смерти хозяйки.