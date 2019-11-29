Американка 11 лет хранила тело умершего мужа в холодильнике

Точную дату его смерти, как и ее причину, должна установить экспертиза.

Полиция США обнаружила останки давно умершего мужчины в холодильнике одной из частных квартир в Туэле, штат Юта. Туда правоохранителей вызвали из-за смерти хозяйки.

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Полицейские проводили обычную проверку после смерти 75-летней женщины по имени Жанна Соурон-Матерс. Во время осмотра помещений и была сделана жуткая находка - труп мужчины в морозильной камере, сообщает ТСН со ссылкой на ABC News. По предварительной информации, это был муж умершей женщины.

Оба тела направлены на судмедэкспертизу. Полицейские, которые работали на месте события, отмечают визуальное отсутствие следов травм на теле умершей хозяйки. Причины смерти ее и мужа должны установить специалисты.

Опрошенные соседи дали противоречивые показания о Поле Эдварде Матерсе - вероятно, именно его тело было в холодильнике. Одни заявили, что видели его полтора года назад, другие - что он не появлялся уже в течение 11 лет. Следователи надеются установить, что же именно произошло в квартире и когда оборвалась жизнь мужчины.