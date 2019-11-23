Моряк с аварийного танкера в Одессе рассказал, почему экипаж отказывался от эвакуации (видео)

Моряк уверяет, что груза, а тем более запрещенного, на танкере не было.

Собрать с поверхности воды остатки мазута вокруг танкера "Делфи" в Одессе можно будет только после завершении шторма, тогда же будут решать, что делать с судном.

Как говорится в сюжете ТСН, за минувшую ночь волны положили корабль на правый бок. Вода затопила все трюмы и капитанскую рубку с машинным отделением, а на берег вынесло обломки и вещи с судна и масленые пятна горючего.

Эвакуированные с судна моряки до утра находились в больницах. Самое тяжелое состояние было у 60-летнего капитана, которого с судна сняли без сознания. "Был доставлен пациент с общим переохлаждением. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно. По требованию выписан на амбулаторное лечение", - рассказал заместитель главного врача 11-й городской больницы Вадим Стоев.

Остается в больнице только старший механик. Он говорит, что в ту штормовую ночь даже сигнал SOS не было возможности подать - вода попала в топливо и двигатель заглох, поэтому пропало электричество. Сначала потеряли один якорь, а затем оторвало и вспомогательный - танкер стал неуправляемым. "Не было чем, у нас уже обесточено все было, не было связи, только мобильный. К нам не могли подойти буксиры, в них не получалось, они то потеряли буксировочный конец, то он сорвался", - рассказал спасенный моряк Константин Михайленко.

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Мужчина уверяет, что груза, а тем более запретного, на танкере не было. Экипаж отказывался от эвакуации, потому что это было опасно.

"В таких условиях трудно удержаться. Нам предлагали покинуть корабль еще в море. В сильный шторм никто бы не выпрыгнул за борт, мы отказались", - пояснил матрос. Люди на судне согласились сойти, только когда волны выбросили танкер на мель, а капитанскую рубку, где прятались моряки, начало заливать.

Для спасения экипажа задействовали все экстренные службы. Теперь главная проблема – танкер и жирное пятно вокруг него. Уровень загрязнения воды нефтепродуктами уже превысил допустимые нормы в 160 раз. Выставить защитные буны не позволяют штормовые волны, а еще важно, чтобы судно не засосало в песок.

"Если в ближайшее время его оттуда не уберут, шторм его побьет, и тогда это уже будет металлолом. Сейчас есть еще шанс вызвать мощный плавкран, поднять, откачать и оттранспортировать до ближайшего порта для утилизации", - пояснил сотрудник спасательно-водолазной службы Одессы Игорь Ичанский.

Поскольку судовладелец не выходят на связь и фактически бросил свое имущество на произвол, убирать последствия кораблекрушения хотят обязать город. "Было доручно городу убрать пляжную территорию и все, что здесь утекло с этого судна. У меня встречный вопрос к руководителям области: а в течение недели, когда это судно болталось в море, чем оно там занималось, что оно перевозило, приходили какие-то органы, они что-то от них требовали, но они не смогли локализовать эту ситуацию и довели до того, что судно прибило к берегу", - рассказал вице-мэр Одессы Андрей Котляр.

Пока решают судьбу танкера, на место кораблекрушения массово идут одесситы. "Не каждый день такое видишь просто. Я считаю, что это большая экологическая катастрофа. И летом это очень сильно отразится, думаю, на туристах негативно", - признался житель города Александр Лукьянов.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта "Южный" (Одесская обл.).

Позже его снесло ветром к пляжу "Дельфин" в Одессе. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза.

Спасательные суда не могли подойти к танкеру из-за сложных погодных условий. Позже водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которых доставили в лечебные учреждения. Один из моряков - житель Измаила Одесской области - от госпитализации отказался. Сегодня из больницы выписали капитана судна - 59-летнего жителя Одессы.