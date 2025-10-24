Коллингвуд предупредила, кому такой способ похудения не подходит и почему.

Ежедневно в Интернете появляются новые модные диеты: от высокобелковых, низкоуглеводных методов питания до периодического голодания. Все они имеют одну цель - похудеть и сжечь жир. Диетолог Тара Коллингвуд оценила новый метод похудения 5:2, пишет Eat This, Not That.

Что такое план 5:2 для похудения?

"План 5:2 - это разновидность интервального голодания. Пять дней в неделю вы питаетесь нормально, а в остальные два дня, которые не идут подряд, значительно ограничиваете потребление калорий - обычно до 500 калорий для женщин и 600 для мужчин", - рассказала Коллингвуд.

Как работает этот метод?

"Идея заключается в том, что эти дни голодания создают недельный дефицит калорий, что может способствовать похудению и улучшению метаболизма без ежедневных ограничений", - пояснила диетолог.

По словам Коллингвуд, исследования показали, что этот метод может привести не только к похудению, а также способен улучшить контроль уровня сахара в крови, холестерина и воспаления.

"Это похоже на традиционное ограничение калорий", - добавила диетолог.

В то же время, Коллингвуд отметила, что результаты похудения у людей отличаются. По ее словам, успех похудения по такой схеме зависит от того, что человек ест в "обычные" дни и насколько хорошо он может придерживаться режима в течение длительного времени.

"Некоторые люди считают этот режим устойчивым, поскольку он позволяет быть гибкими большую часть недели, тогда как другие борются с голодом, усталостью или перееданием после дней голодания", - пояснила диетолог.

Кому не подходит метод 5:2?

В статье также отмечается, что Коллингвуд не советует такой метод похудения людям с определенными проблемами со здоровьем, а также если у них уже есть расстройства питания.

"План 5:2 не является волшебным средством. Я не рекомендую такой низкий уровень калорийности, даже если это всего 2 дня в неделю. Это особенно вредно для людей, которые имеют нездоровое отношение к еде, склонны к расстройствам питания или не могут справиться с чувством голода без переедания", - предупредила она.

По словам диетолога, этот метод не подходит людям, которым установлен диагноз диабет. Еще нельзя так питаться беременным женщинам, людям, которые ведут активный образ жизни или если у человека есть заболевание, которое требует регулярного питания.

"Для большинства людей сбалансированный подход, включающий последовательные пищевые привычки, продукты с высоким содержанием питательных веществ и осознание размера порций, как правило, легче поддерживать в долгосрочной перспективе", - поделилась Коллингвуд.

Советы диетологов по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи Джордан Гилл и Джейми Бахам рассказали, чем полезен лосось и тунец. Гилл поделился, что лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление в организме и поддерживают здоровье сердца и мозга. По словам Бахам, тунец - это еще один высококачественный белок, который идеально дополнит ваш рацион. В нем меньше жира и омега-3 жирных кислот. Бахам отметил, что оба вида рыбы могут быть отличной частью вашего пути к похудению.

Также мы писали, что эксперты по питанию советуют пить кефир тем, кто ищете простой напиток с высоким содержанием белка. Кефир не только богат белком, но и содержит пробиотики, витамины и минералы. Кроме того, он невероятно универсален. Исследования показали, что некоторые пробиотические штаммы, включая Lactobacillus, содержащиеся в кефире, могут способствовать предотвращению набора веса и эффективны в борьбе с ожирением.

