24 октября отмечается несколько международных и православных торжеств.

24 октября отмечается всемирное торжество, которое изменило мировую историю. Верующие молятся чудотворной иконе, а в народных верованиях 24 октября - праздник родителей. По церковным запретам запрещено скупиться.

Какой сегодня праздник в Украине

Известно о нескольких наших прославленных соотечественниках, рожденных 24 октября: художник Генрих Семирадский, археолог и этнограф Николай Биляшивский, военнослужащий ВСУ и Герой Украины Даниил Сафонов.

Ни один праздник сегодня в Украине не отмечается, но украинцы могут порадоваться пятнице.

Какой сегодня праздник в мире

24 октября считается датой основания Организации объединенных наций, в честь чего отмечается День ООН. Эта структура навсегда изменила планету. Ее создание привело к налаживанию диалога между странами, улучшению ситуации с правами человека, остановке многих войн и глобальных катастроф.

Другие международные праздники сегодня - День борьбы с полиомиелитом, День защиты климата, День кенгуру, День дипломатов, День интернет-грамотности, День шампанского.

Какой сегодня праздник церковный

Когда православная церковь еще придерживалась старого календаря, в эту дату чтили апостола от 70-ти Филиппа и святого Феофана Исповедника. По новому стилю сегодня праздник иконы Богоматери "Радость всех скорбящих", которая известна чудотворными свойствами.

Какой праздник 24 октября в народе

В давние времена в эту дату обычно было холодно и сыро, иногда уже выпадал снег. Вот что о ней говорила народная мудрость:

если снежит, то зима придет рано;

проснулись мухи и бабочки - скоро потеплеет;

если кот ищет теплое место, то приближаются сильные морозы;

утренний туман - примета на тепло.

Наши предки занимались уборкой, посадкой озимых культур, подготовкой к зиме. Удачной дата считается для родителей. По возможности ее стоит провести с детьми: поговорить по душам, заняться совместными делами, научить ребенка чему-то новому.

Верующие могут провести день за молитвой. Вспоминая, какой сегодня церковный праздник, можно попросить у богородичной иконы отпустить тревоги, подсказать решение в трудной ситуации, примирить обидчиков.

Что нельзя делать сегодня

Строго запрещено повышать голос на ребенка, обижать его и сравнивать с другими - все это приведет к ухудшению отношений с родителями. Также не стоит в праздник сегодня жадничать, отказывать в одолжениях и помощи близким. Несчастливым знаком считается доверять незнакомцам и принимать от них подарки.

