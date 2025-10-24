В городе и по области ожидается неблагоприятная погода.

В Одесской области сегодня утром, 24 октября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"По Одесской области в ближайший час 24 октября ожидается туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.

По их данным, туман сохранится утром. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Видео дня

Также утром и днем по области ожидается южный ветер со скоростью 15-20 м/с.

Непогода охватит также в саму Одессу.

"Город Одесса Утром и днем 24 октября ожидается ветер южный 15-17 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого также объявлен І уровень опасности.

Погода в Одессе 24 октября

Сегодня в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем умеренный дождь, местами значительный, гроза. Также утром будет наблюдаться туман. Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем ожидается в пределах +15°...+20°.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров, днем местами во время дождя видимость составит 1-2 км.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Утром и днем ожидается умеренный дождь. Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы будут усиливаться до 15-20 м/с. Днем воздух максимально прогреется до +15°...+17°.

Вас также могут заинтересовать новости: