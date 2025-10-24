В заказы попали и ракеты с ядерной боеголовкой.

Россия активно пополняет свой арсенал крылатых ракет и баллистики. Минобороны страны-агрессора заказало сотни единиц различных ракет, и потратит на них миллиарды долларов.

Об этом сообщает издание "Милитарный", которое завладело информацией из закупочных документов российского Минобороны. Отмечается, что она впервые проливает свет на поставки ракет российским оккупационным войскам на 2024-2027 годы.

Крылатые ракеты "Искандер-К"

Крылатые ракеты 9М728 "Искандер-К" являются одними из самых массовых средств поражения из состава одноименного наземного комплекса. Ракета имеет дальность полета примерно 500 км, а вес боевой части составляет 480 кг.

За 2024-25 годы ОКБ "Новатор" получила минимум два заказа на 303 таких ракеты. Стоимость – около 1,5 млн долларов за единицу.

Также была впервые заказана партия модернизированных ракет 9М729. У них дальность полета значительно больше – она достигает более 2 тысяч км. Новая ракета несовместима с оригинальным ракетным комплексом. Применять ее можно только отдельным типом пусковой установки "Искандер-М1", рассказывает "Милитарный".

"В 2025 году для российской армии было законтрактовано 95 ракет этого типа. Стоимость изделия оценивалась в 146 млн рублей или 1,4-1,8 млн долларов, в зависимости от курса валют", – говорится в материале.

Крылатые ракеты "Калибр"

Крылатые ракеты морского базирования ЗМ14 "Калибр" также применяются россиянами в войне против Украины. За 2022-24 годы должно было получить 240 ракет, а за 2025-26 – еще 450 ракет в течение 2025-2026 годов. Стоимость – до 2 млн долларов за единицу.

Также была заказана и особая партия, которая состоит из 56 ракет 3М-14С с ядерной боеголовкой. Согласно документу, они должны быть поставлены в течение 2024-2026 годов. Стоимость таких ракет – 2-2,3 млн долларов, пишет издание.

Крылатые ракеты Х-101

Заказаны и ракеты Х-101, а если точнее – "Изделие 504АП". Это модификация, созданная во время войны. Они оснащены системой отстрела тепловых ловушек и РЭБ, обеспечивающей защиту от зенитных ракет с инфракрасной головкой самонаведения.

"Среди других российских крылатых ракет она отличается наибольшей дальностью полета в более 2500 км, использованием технологий малозаметности и сложной системой управления полетом, которая кроме спутниковых сигналов также ориентируется по рельефу местности, которые сравниваются с эталонами в полетной программе. Ракета является одним из самых массовых средств глубинного удара в российско-украинской войне. Ее носителями являются стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ и Ту-160", – рассказывают авторы.

На 2024 год российским МКБ "Радуга" было получено несколько заказов на выпуск 525 ракет стоимостью 2 млн долларов за единицу. На 2025 год законтрактовали уже 700 ракет, цена – 2-2,4 млн долларов за единицу. Еще 30 ракет по такой же цене заказали на 2026 год.

Крылатые ракеты Х-БД

В документах упоминалось и о заказе засекреченной модели крылатых ракет большой дальности – "Изделие 506", которые также известны под названием Х-БД, рассказывает "Милитарный". В росСМИ их называли перспективной заменой ракет Х-101.

"МКБ "Радуга" получило два заказа на поставку 32 ракет в 2024 и 2026 годах в обычном и специальном (ядерном) исполнении. Стоимость ракеты оценивалась в 337 млн рублей за единицу или 4,2 млн долларов", – сказано в материале.

Достоверных сведений о новой ракете сейчас нет. Однако есть информация, что изделие может иметь дальность полета до 6500 км и доплеровский радар для навигации и огибания рельефа местности.

Баллистические ракеты "Искандер-М"

Главными баллистическими ракетами для ударов по военным объектам в России является ракета 9М723 "Искандер-М". Отмечается, что она сложнее и дороже в производстве, по сравнению с крылатыми ракетами. Также они имеют меньшую дальность. Но они не уязвимы к большинству классических систем ПВО.

Дальность составляет до 500 км, а боевая часть может быть 480-килограммовой моноблочной осколочно-фугасной БЧ нескольких типов, или же кассетной – на 54 суббоеприпаса различного назначения.

Как пишет "Милитарный", Коломенское "Конструкторское бюро машиностроения" на 2024-2025 годы получило заказ на 1202 баллистические ракеты. Издание приводит точный перечень:

9М723-1К5 (185 ракет) с кассетной БЧ стоимостью 3 млн долларов за единицу.

9М723-1Ф1 (59 ракет) с осколочно-фугасной БЧ – 3 млн долларов за единицу.

9М723-1Ф2 (771 ракет) с осколочно-фугасной БЧ второго типа – 2,4 млн долларов за единицу.

9М723-1Ф3 (217 ракет) с осколочно-фугасной БЧ третьего типа стоимостью в пределах 189 млн / 238 млн рублей в разные годы.

Так что суммарно на 2024 год были заключены контракты на производство 589 баллистических ракет разных типов. Еще 643 ракеты законтрактованы на следующий год.

Также в документах фигурировал относительно небольшой заказ с нетипичным индексом 9М723-2. Речь идет о 18 ракетах. Отмечалось, что это изделие может относиться к проекту ракеты увеличенной дальности "Искандер-1000". Стоимость – 2,5 млн долларов.

Аэробаллистические ракеты "Кинжал"

Что касается ракет 9-С-7760 "Кинжал", которые в России относят к гиперзвуковым, то Коломенское "Конструкторское бюро машиностроения" в 2024 году получило заказ на производство 44 ракет и еще 144 – в следующем году. Стоимость составляла 4,5 млн долларов за единицу.

Противокорабельные ракеты "Циркон"

Противокорабельная ракета 3М22 "Циркон", которая может использоваться с пусковых установках российских боевых кораблей и берегового ракетного комплекса "Бастион", говорится в материале. Она также способна работать и по наземным целям. Враг уже бил этими ракетами по Украине.

"Российское оборонное ведомство заключило контракт на неопределенное количество ракет с ежегодными поставками 80 единиц в течение 2024-2026 годов. Стоимость каждого изделия оценивалась в 420 млн с постепенным ростом до 450 млн рублей, что эквивалентно 5,2-5,6 млн долларов. "Циркон" до сих пор остается одной из наименее исследованных российских ракет, которые применялись в этой войне", – резюмируют авторы.

