В течение 24-25 октября магнитнаясактивность усилится, но бури не ожидается.

В течение 24 октября геомагнитная активность усилитсЯ, однако магнитной бури не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическа служба.

Эксперты сообщают, что параметры солнечного ветра продолжают снижаться до фоновых значений. Дальнейших возмущений пока не ожидается, поэтому геомагнитная обстановка останется спокойной.

Однако небольшая экваториальная корональная дыра на Солнце может вызвать усиление активности в течение 24-25 октября. Это может привести к вероятности кратковременных активных периодов.

Магнитные бури - что полезно знать

Когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли, часть заряженных частиц проникает внутрь. Это нарушает равновесие магнитосферы, и начинается буря. Магнитные бури измеряются по шкале от слабых до экстремальных (индекс Kp от 1 до 9). Сильные бури могут вызвать полярные сияния даже в умеренных широтах, а также повлиять на радиосвязь, навигационные системы и электросети.

Считается, что во время магнитных бурь многие люди чувствуют недомогание. Особенно чувствительны к таким изменениям метеозависимые люди и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

