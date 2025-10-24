Целью операции США называют борьбу с наркотрафиком.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал проведение наземной операции американских войск на территории Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком.

В ходе своего выступления, которое транслировалось Белым домом, он заявил, что количество наркотиков, которые поступают в США по морю, сейчас составляет менее 5% от того, что было год назад.

"У нас есть Мексиканский залив, и там очень мало лодок, очень-очень мало лодок. Честно говоря, даже рыболовных судов почти нет. Я не хочу наносить вред рыбной промышленности, но это оказалось настолько эффективным. Количество наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет примерно 5% от того, что было год назад, даже меньше 5%", – сказал он.

Теперь наркотические вещества идут по суше, сказал Трамп. Однако Штаты планируют взяться за этот вопрос.

"И, возможно, мы обратимся в Сенат, возможно, в Конгресс и расскажем им об этом. Но я не могу представить, чтобы у них были какие-то возражения. На самом деле, пока мы здесь, я думаю, это хорошая идея, Пит (Пит Хегсет, министр обороны США – УНИАН). Пойди в Конгресс, расскажи им об этом. Что они сделают? Скажут: "О, мы не хотим останавливать поток наркотиков"?" – продолжил Трамп.

По его словам, наркотические вещества в США убивают 300 тысяч человек в год.

Возле Венесуэлы замечены бомбардировщики

Тем временем The Wall Street Journal сообщает, что в районе Венесуэлы были замечены американские бомбардировщики. Речь идет о бомбардировщиках B-1.

"Два самолета B-1 Lancer вылетели в четверг с авиабазы Дайесс в Техасе и пролетели вблизи Венесуэлы, хотя, по данным американского чиновника и данным слежения за полетами, они оставались в международном воздушном пространстве", – сказано в материале.

Отмечается, что бомбардировщики B-1 могут летать со сверхзвуковой скоростью и нести 75 000 фунтов (около 34 тонн – УНИАН) бомб. Также они могут осуществлять морское наблюдение.

Неназванный представитель министерства обороны США сказал, что самолеты не были перемещены на базы в регионе, поскольку они имеют дальность полета, достаточную для достижения любой точки в Карибском бассейне.

"На прошлой неделе ВВС и морская пехота провели аналогичную демонстрацию силы с бомбардировщиками B-52 и истребителями F-35B вблизи острова у побережья Венесуэлы, где в сентябре проводились военные учения. Согласно данным слежения за полетами, бомбардировщики облетели этот район, а затем вернулись в США. Пентагон охарактеризовал эти полеты как "демонстрацию силы", – добавляют авторы.

Трамп и борьба с наркотиками

Несколько дней назад президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил об успешной операции американских военных на море. По его словам, была уничтожена "большая субмарина с наркотиками".

"На борту корабля находилось четыре известных наркотеррориста. Двое из них были убиты", – заявил он.

Трамп добавил, что если бы он "позволил этой субмарине добраться до берега, погибло бы по меньшей мере 25 000 американцев".

