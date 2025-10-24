Вскоре ТЦК не надо будет вызывать человека к себе для того, чтобы выяснить, имеет он право на отсрочку или нет.

В Украине продолжается процесс цифровизации бюрократических процессов. Ощутимую пользу от создания единой экосистемы цифровых государственных реестров получат в частности ТЦК. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он в частности рассказал, в чем заключается преимущество интеграции системы "Резерв+" с различными государственными реестрами и базами данных.

"Скоро должен заработать единый большой сервис, сегментированный по направлениям. При таких условиях соответствующие службы, включая ТЦК, будут иметь доступ только к той информации, которая нужна для их работы и ничего лишнего", - пояснил Тимочко.

Видео дня

Он привел пример того, как это должно работать. Например: работник ТЦК собирается отправить повестку, а система сразу предупреждает, что в реестре актов гражданского состояния есть сведения о смерти этого человека.

"Возможно человек уже много лет не живет в Украине, имеет инвалидность, статус отца многодетной семьи или другие основания для освобождения. Работник центра сразу видит, что повестка не нужна. Без такого интегрированного доступа процесс был долгим и сложным. Сотрудники ТЦК направляли повестку человеку, который фактически не может служить, и только потом начинали выяснять ситуацию", - говорит Тимочко.

По его мнению, такой уровень диджитализации позволит реально оценить количество уклонистов в Украине, равно как и количество тех, кто не может служить по объективным причинам.

"Когда я когда-то перечислял все реестры, люди мало на что обратили внимание, но очень заинтересовались, когда я упомянул реестр избирателей. Заголовки сразу были: "Кто голосовал, будет призван в армию". На самом деле реестр избирателей действительно один из самых полных. Нет никакого повода бояться этого", - добавил ветеран.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на днях Минобороны расширило "Контракт 18-24", предназначенный для молодых добровольцев. Теперь для тех, кто идет служить по этому контракту, доступны все бригады, а не только избранные.

Также мы рассказывали, что на этой неделе Верховная Рада утвердила продление военного положения и мобилизации еще на три месяца. Оба правовых режима продлены до февраля следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: