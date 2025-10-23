Катар увеличит поставки примерно на 31 млн тонн в год благодаря расширению Северного месторождения, в то время как Канада и Нигерия также откроют новые проекты.

Европейский союз сможет полностью заменить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) альтернативными поставками с 2027 года без серьёзных ценовых потрясений благодаря бурно развивающимся проектам в США и Катаре. Об этом пишет Reuters.

По данным Международной группы импортеров сжиженного природного газа, Россия поставляет в Европейский союз 21 млн тонн СПГ в год, из которых 15,5 млн тонн - по долгосрочным контрактам.

Это незначительно по сравнению с прогнозируемым ростом мировых экспортных мощностей СПГ на 161 млн тонн в год к 2027 году, согласно оценкам Rabobank.

"2027 год - ключевой год для ввода в эксплуатацию новых экспортных мощностей СПГ, особенно из США и Катара. … Поступающего в эксплуатацию объёма будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит российского СПГ, особенно если российский СПГ сможет поставляться на другие рынки, например, в Китай", - заявила энергетический стратег Флоренс Шмит.

В Rabobank считают, к концу 2027 года США увеличат объёмы поставок более чем на 50 млн тонн в год по сравнению с показателями 2025 года, что укрепит их позиции ведущего экспортёра.

По данным Energy Aspects, США уже поставляют более 50% СПГ в ЕС, и эта доля может увеличиться до 70%.

Ожидается, что Катар увеличит поставки примерно на 31 млн тонн в год благодаря расширению Северного месторождения, в то время как Канада и Нигерия также откроют новые проекты. Анн-Софи Корбо, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, заявила:

"В целом, ... прекращение импорта российского СПГ в Европу должно минимально повлиять на цены на газ".

Артуро Регаладо из Kpler выразил мнение, что запрет ЕС на поставки СПГ не приведёт к сокращению общего объёма поставок российского газа на рынок, а, напротив, изменит структуру мировых торговых потоков, поскольку грузы, вероятно, будут перераспределены в Азию.

Ожидается, что Россия добавит почти 20 млн тонн в год к своим существующим мощностям в почти 33 млн тонн в год благодаря проекту "Арктик СПГ 2".

По словам Корбо, цены в Европе и Азии могут вырасти, если Россия не сможет продавать значительные объемы СПГ в Азии из-за санкций и нежелания азиатских покупателей импортировать его.

Запрет ЕС на импорт российского СПГ

В четверг ЕС одобрил новые санкции против России за войну в Украине, которые запрещают импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока.

Платежи ЕС Москве за энергоносители вновь оказались под пристальным вниманием после того, как президент США Дональд Трамп потребовал от Европы прекратить все закупки. Хотя ЕС сократил свою зависимость от российских энергоносителей на 90% с 2022 года, с начала года он всё ещё импортировал российские энергоносители на сумму более 11 миллиардов евро.

