Оппозиция Бельгии застала врасплох дипломатов и министров ЕС.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сорвал планы ЕС по изъятию замороженных российских активов и предоставлению жизненно важного кредита в размере 140 миллиардов евро Украине. Как пишет Politico, это означает, что лидерам ЕС теперь придётся вернуться к вопросу о том, как помочь Украине справиться с дефицитом денежных средств в декабре, если они не созовут экстренное совещание раньше.

"Это полный бардак", — сказал один из дипломатов - "Всё должно было сложиться иначе".

Оппозиция Бельгии застала врасплох дипломатов и министров ЕС, а также высокопоставленных чиновников. По итогам встречи исчезло любое прямое упоминание об использовании замороженных активов для финансирования "репарационного кредита" для Украины, наряду с предложениями по снятию опасений Бельгии.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта настаивал, что план не провален, но никто не мог точно сказать, когда ЕС согласится использовать замороженные государственные активы России для помощи Киеву в финансировании своей обороны, если это вообще когда-либо произойдет, пишет Politico.

Всё могло быть совсем иначе

До того, как обсуждение активов пошло наперекосяк, настроения среди союзников Украины были оптимистичными. ЕС принял 19-й пакет санкций против России, затронувший теневой флот нефтяных танкеров Путина, а также банковский и энергетический секторы. Кроме того, Дональд Трамп впервые наконец предпринял действия против Москвы, введя санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

В частном порядке и публично, в начале саммита в четверг, высокопоставленные европейские чиновники были в восторге от решения Трампа. "Это была неделя взлётов и падений, но сейчас мы находимся в довольно хорошем положении", — сказал один из советников.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, помог остальным лидерам добиться прогресса, не присутствуя на встрече большую часть дня, а затем и в обсуждениях украинского вопроса.

Долгосрочная перспектива

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение об использовании активов для создания кредита Киеву не отменяется.

"Он не похоронен, мы смогли обсудить технические детали", — сказал он журналистам. "Нам нужно двигаться методично, потому что мы не можем делать ничего, что нарушает международное право".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также попыталась сохранить спокойствие и заявила, что ЕС останется верным союзником Киева.

"После наших санкций и санкций Трампа репарационный кредит должен был стать действительно хорошим днём", — сказал один из дипломатов ЕС. "Но это возможность, которую мы упустили".

Позиция Бельгии

Ранее премьер Бельгии заявил, что заблокирует решение о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных российских активов, если не будут выполнены три важные условий.

Во-первых, Бельгия требует полного распределения юридических рисков между странами ЕС. Во-вторых, она настаивает на гарантиях на случай, если средства придётся возвращать. Кроме того, Бельгия хочет, чтобы аналогичные шаги предпринимали другие государства, где также размещены активы РФ.

