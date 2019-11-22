Под Одессой терпит бедствие танкер: идет операция по спасению экипажа - СМИ (видео)

По данным СМИ, на танкере «Делфи» находится не меньше 15 человек.

В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы.

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Об этом сообщает «Думская».

По их данным, судно изначально было в акватории порта «Пивденний». Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Сначала сообщалось, что на борт находятся три человека, по другим источником на «Делфи» - не меньше 15 человек.

«У судна отказала машина. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир «Австралия», - говорится в сообщении.

Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции.

Длина «Делфи» 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Как сообщал УНИАН, в четверг вечером Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул - Одесса, при посадке подломил переднюю стойку шасси.