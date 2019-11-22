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Под Одессой терпит бедствие танкер: идет операция по спасению экипажа - СМИ (видео)

00:52, 22 ноября 2019
Происшествия
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Сильный шторм мешает спасательной операции / фото: Думская

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Об этом сообщает «Думская».

По их данным, судно изначально было в акватории порта «Пивденний». Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. Сначала сообщалось, что на борт находятся три человека, по другим источником на «Делфи» - не меньше 15 человек.

«У судна отказала машина. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир «Австралия», - говорится в сообщении.

Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции.

Длина «Делфи» 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

скриншот "Думская"

Как сообщал УНИАН, в четверг вечером Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул - Одесса, при посадке подломил переднюю стойку шасси.

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Теги: #Одесса#штормпогода в Одессе