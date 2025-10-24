Издание отмечает, что доходы от продажи нефти и газа составляют около четверти российского бюджета.

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против нефтяной промышленности России. Этот шаг стал самой прямой карательной мерой, принятой Дональдом Трампом против России с момента вступления в должность президента США во второй раз.

Как рассказывает The New York Times, санкции нанесли один из самых больших ударов по усилиям российского диктатора Владимира Путина убедить Трампа заставить Украину капитулировать перед требованиями Кремля. В то же время аналитики считают, что эти санкции вряд ли повлияют на военные цели правителя РФ.

Основательница компании по политическому анализу R.Politik Татьяна Становая говорит, что компании России уже давно готовятся к возможному усилению санкций. К тому же, по ее словам, Путин по-прежнему готов к огромным потерям, чтобы достичь своих целей. Кроме того, Трамп снова может изменить свое мнение. Она акцентировала, что война против Украины остается для Путина экзистенциальной, поэтому он многое готов вытерпеть.

Издание отмечает, что доходы от продажи нефти и газа составляют около четверти российского бюджета. К тому же, нефтяная промышленность РФ уже находится под давлением из-за ударов Украины. Несмотря на это, некоторые специалисты в России говорят, что новые санкции США не окажут значительного влияния.

По мнению аналитиков, в России уже научились обходить ограничения. Для этого Москва использует теневой флот из сотен старых кораблей, не застрахованных западными компаниями. Также осуществляются операции через буферные компании в третьих странах.

"А поскольку на Россию приходится около 9 % мировых продаж нефти, любые ограничения на ее экспорт приведут к сокращению поставок и росту цен, что создаст стимулы для дальнейшего обхода санкций", – добавляют авторы.

NYT напомнил, что перед завершением своей работы администрация Джо Байдена вводила похожие санкции против российских нефтяных компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть", но они имели ограниченное влияние.

Главным образом это произошло из-за слабого выполнения санкций уже при Трампе, считает Сергей Вакуленко, эксперт по энергетике в Фонде Карнеги за международный мир:

"Лукойл" столкнется с серьезными проблемами, но это будут проблемы "Лукойла", а не России".

При этом аналитики говорят, что в целом экономика РФ все же сталкивается с проблемами, даже если их мало для того, чтобы заставить диктатора Путина изменить курс.

"До этой недели прогнозировалось, что доходы России от нефти и газа в этом году сократятся до около 100 млрд долларов с почти 135 млрд долларов в 2024 году, в основном из-за снижения цены на нефть. А усилия российского центрального банка по сдерживанию инфляции путем повышения ставок остановили военный бум, снизив темпы роста экономики до около 1% в этом году по сравнению с более 4% в 2023 и 2024 годах", – резюмируют авторы.

Санкции США против России

Накануне Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций против российских нефтяных гигантов – компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под ограничения также попали их дочерние компании.

Sky News писало, что новые ограничения загоняют Россию в тупик. Однако такой шаг также несет риски для глобального рынка, что признают и в США.

На американские санкции отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия не показывает желания остановить войну и усиливает давление на Украину. А новые санкции США и ЕС являются важным сигналом для Москвы.

