Авария танкера в Одессе: всех членов экипажа спасли (фото)

Согласно официальным данным, танкер должен быть под флагом Молдовы, но эта информация не подтвердилась.

В Одессе водолазы эвакуировали экипаж танкера «Делфи», потерпевшего крушение в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, на побережье Одессы, возле городского пляжа «Дельфин» только что завершилась спасательная операция экипажа танкера – троих граждан Украины.

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Работе спасателей сильно мешали ветер и высокие волны. В результате, водолазам удалось поочередно доставить на берег трех моряков — капитана, старшего механика и матроса.

Эвакуация проводилась при помощи троса по воде.

Как заявил журналистам глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, спасательная операция завершена, трое моряков – граждан Украины. Им окажут соответствующую медицинскую помощь.

При эвакуации все трое были в сознании, по предварительным данным, в наиболее тяжелом состоянии капитан – он более двух часов пробыл на мостике, в воде.

По уточненным данным главы ОГА, «Делфи» находился в территориальных водах Украины с мая этого года; на судне закончилось топливо.

Согласно официальным данным, танкер должен быть под флагом Молдовы, но, как отметил Куцый, эта информация не подтвердилась.

«Это «серое» судно. Его владелец на контакт пока не идет», - сказал председатель обладминистрации, добавив, что не может уточнить, эвакуация была принудительной или добровольной.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел бедствие танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту, которые отказывались покинуть судно. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.). Судно без топлива, обесточено, двигатель не работает.

Позднее его снесло ветром к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным госпредприятия «Администрация морских портов Украины», этот танкер-бункеровщик (владелец – компания, которая зарегистрированная в Бирмингеме) не имеет груза.

Как отметили в Одесской ОГА, это так называемое «серое» судно, без должной регистрации. Спасательные суда не могли подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.

Позднее было сообщено, что экипаж могут эвакуировать принудительно.