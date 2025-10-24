На самом деле Трамп четко видел, что Путин не хочет прекращать войну и ждал подходящего момента.

Многие даже в Белом доме были удивлены тем, как внезапно президент США Дональд Трамп принял новый пакет санкций против России. Впрочем, это стало следствием его постепенного осознания того, что позиция российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны в Украине после саммита на Аляске существенно не изменилась. Об этом пишет CNN.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, не было какого-то конкретного момента, который бы резко изменил мнение Трампа. Мол, на его взгляды влияли неоднократные разочарования тем, что Путин, как это заметно было, не соглашается прекращать войну.

"Трамп месяцами говорил советникам, как однажды он решит, что пришло время принять более решительные меры к России. И вот президент намекнул: его "инстинкты" подсказывают ему, что пришло время двигаться в другом направлении с Путиным", - говорится в статье.

Как известно, за несколько часов до объявления санкций Россия ударила по детскому саду в Харькове.

"Это [введение санкций] было кульминацией добрых разговоров [с Путиным], прочтения газет и наблюдения за тем, как Россия все еще масштабно бомбит Украину", - рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Кроме того, отмечается, Трампа мотивировал к этим действиям его успех в Газе, ведь, по его мнению, он стал возможным только после все более жесткого давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Жесткость привела к действиям", - сказал чиновник.

К тому же сенаторы-республиканцы, такие как Линдси Грэм и другие, призвали президента ввести санкции в отношении РФ.

"Мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать усилия президента, его команды и наших союзников, направленные на прекращение кровопролития и его мирное завершение", - сказал во вторник журналистам лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Издание напомнило, что о санкциях против России Трамп впервые заговорил уже 22 января, "через два дня после инаугурации и через день после окончания срока, установленного им для прекращения войны". Он тогда сказал, что у него может не быть другого выбора, кроме как "ввести высокий уровень налогов, тарифов и санкций" против Москвы. Угрозы продолжались в течение весны и лета, но так и не воплотились в новые меры.

По словам официальных лиц, Трамп опасался делать резкие шаги, чтобы еще больше не оттолкнуть Путина от мирных переговоров.

Является ли новая позиция президента США постоянной, или это просто временная фаза - вопрос открытый, говорится в материале. Мол, с момента возвращения на должность он неоднократно менял свой подход к Путину.

Санкции против РФ

Как сообщал ранее УНИАН, в среду 22 октября США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В Министерстве финансов Соединенных Штатов объяснили, что это стало следствием "отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу". Трамп сказал, что он "просто почувствовал, что пришло время".

По данным The Wall Street Journal, Трампу предложили три варианта санкций против РФ, он выбрал не самый жесткий, поскольку все еще хочет соглашения с Россией. Отмечается, что президенту США было представлено три плана: жесткий вариант, направленный непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей; средний вариант, направленный на российскую энергетическую отрасль; и более мягкий вариант, который предусматривает более ограниченные санкции. Трамп выбрал средний вариант.

В то же время аналитики The New York Times считают, что эти санкции вряд ли повлияют на военные цели правителя РФ. Так, аналитик Татьяна Становая говорит, что компании России уже давно готовятся к возможному усилению санкций. К тому же, по ее словам, Путин по-прежнему готов к огромным потерям, чтобы достичь своих целей. Кроме того, Трамп снова может изменить свое мнение. Она акцентировала, что война против Украины остается для Путина экзистенциальной, поэтому он многое готов вытерпеть.

