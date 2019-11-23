Авария на танкере в Одессе: уровень нефти в море превысил норму в 160 раз
Уровень загрязнения воды нефтепродуктами в Черном море возле Одессы из-за аварии танкера «Делфи» уже превышает допустимые концентрации почти в 160 раз.
Об этом в Facebook сообщил и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.
Он отметил, что держит на личном контроле ситуацию в Одессе.
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«По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз. Инспектора сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности», - написал Фирсов.
Он добавил, что из-за шторма невозможно прекратить утечку нефтепродуктов из танкера.
«Координируют действия с АМПУ, к сожалению, пока, из-за шторма сделать можно немного - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения», - отметил Фирсов.
Также он обнародовал регистрационные данные танкера.
«Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина - 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность - 1565 тонн. Известно, что владелец судна - «Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы », - написал Фирсов.
Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.).
Позже его снесло ветром к пляжу «Дельфин» в Одессе.
По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза.
Спасательные суда не могли подойти к танкеру из-за сложных погодных условий. Позже водолазы эвакуировал трех членов экипажа, которых доставили в лечебные учреждения. Один из моряков - житель Измаила Одесской области - от госпитализации отказался. Сегодня из больницы выписали капитана судна - 59-летнего жителя Одессы.