В Германии призвали Европейский Союз ограничить въезд молодых украинских мужчин в страну и убедить Украину снова ужесточить правила пересечения границы. Такое заявление сделал премьер-министр Баварии, лидер партии ХСС Маркус Зёдер в интервью газете Bild.

"Мы должны контролировать и значительно уменьшить стремительный рост притока молодых мужчин из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она снова изменила смягченные правила выезда. Никому не поможет, если все больше молодых мужчин из Украины приезжают в Германию, вместо того чтобы защищать свою родину", – сказал он.

По его словам, Германия поддерживает Украину оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Но нужны также украинские солдаты, которые защищают свою страну, добавил Зёдер.

"Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не происходит добровольно, то на уровне ЕС необходимо ограничить так называемую директиву о массовом притоке беженцев", – считает премьер Баварии.

По данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали в Германию, существенно возросло. Если в середине августа речь шла о 19 человек в неделю, то в середине сентября – более тысячи. В октябре цифры выросли еще больше – от 1400 до почти 1800 человек в неделю.

Недавно проведенный опрос показал, что две трети немцев выступают за прекращение выплат украинским беженцам. Кроме того, 62% респондентов считают, что трудоспособные мужчины из Украины, которые приехали в Германию после начала войны, должны вернуться обратно.

Ранее в Польше заявили, что больше не могут принимать украинских беженцев. Как отметил глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач, Варшава должна заняться адаптацией тех, кто уже живет на ее территории.

