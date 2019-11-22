Авария танкера в Одессе: украинцы на борту отказываются покинуть судно (фоторепортаж, видео)

Рассматривается возможность их эвакуации с привлечением помощи с воздуха и воды.

В Черном море возле Одессы терпит бедствие танкер «Делфи» (флаг Молдовы) с тремя украинцами на борту, которые отказываются покинуть судно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», танкер подал сигнал бедствия 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.).

В частности, в 18:55 судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем.

Как пояснили УНИАН в АМПУ, предполагается, что проблемы с судном начались, когда оно было в нейтральных водах. После подачи сигнала о бедствии судно снесло ветром в акваторию Одесского морского порта.

«Судно снесло ветром из-за плохих погодных условий, отсутствия топлива, электропитания и неудовлетворительной эксплуатации. Сейчас оно находится на расстоянии 300 метров от берега, в районе пляжа «Дельфин»», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, данное судно - танкер-бункеровщик (владелец - компания, которая зарегистрирована в Бирмингеме) - не имеет груза, команда на борту состоит всего из трех членов экипажа. Оперативный штаб Одесского порта круглосуточно держит наготове мощные буксиры, чтобы в случае улучшения погодных условий не допустить посадку танкера на мель возле городского пляжа.

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По данным пресс-службы, это судно находилось в нейтральных водах, но не подавало заявок на вход порты Одесского региона. После получения сигнала о бедствии спасательно-координационный центр Одессы начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка для постановки к свободному причалу в порту Очаков (Николаевская обл.).

В течение следующих суток буксир «GEA», вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18.35 буксирная линия между «GEA» и танкером «Делфи» оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но из-за плохих погодных условий (восточный ветер 18 м/сек, и волны 4-5 баллов) начало дрейф в направлении порта Одесса. Только в половине второго «Делфи» удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа «Дельфин».

В пять утра пятницы, 22 ноября, медленный дрейф возобновился.

Контроль за аварийным танкером осуществляет спасательный катер. Оперативный штаб Одесского порта направил к танкеру буксир «BIG» частной компании, которая привлечена к проведению спасательной операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской ОГА со ссылкой на информацию председателя обладминистрации Максима Куцого, на данный момент известно, что на борту находятся трое членов экипажа - граждане Украины. На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области.

По предварительным данным, судно кормой село на мель и его дрейф приостановился.

«Экипаж отказывается эвакуироваться с судна. Они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи», - заявили в ОГА.

Как отмечается, танкер – «серый», без необходимой регистрации. При этом, по данным капитана Одесского морского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться.

В настоящее время спасательные суда не могут подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.

Сейчас участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать троих украинцев с привлечением помощи с воздуха и воды.

Решается вопрос о принудительной эвакуации троих украинцев с танкера «Делфи». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, которая координирует мероприятия по спасению людей, сейчас судно находится в нескольких десятках метров от берега в районе пляжа «Дельфин».

Судно, оказавшееся на мели, завалилось на борт, из-за сильного ветра корпус «бьется» о волнорез.

Как сообщили в пресс-службе, трое членов экипажа до сих пор остаются на судне и отказываются его покидать.

«Им якобы не разрешает судовладелец, который находится за рубежом, и связаться с ним сейчас невозможно. Может, они опасаются, что им не выплатят зарплату... Сейчас рассматривается вопрос о принудительной эвакуации экипажа – стоит вопрос о жизни людей», - отметили в ОГА.