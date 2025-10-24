Трамп дошел до точки кипения, но все еще хочет сделки с Путиным.

Президент США Дональд Трамп окончательно дошел до точки кипения в отношении российского лидера Владимира Путина, однако выбрал не самый жесткий вариант санкций, поскольку все еще хочет сделки с Россией.

Как пишет The Wall Street Journal, по словам чиновников, терпение президента в конце концов лопнуло после того, как он пришел к выводу, что Путин тянет время. Так, спустя несколько часов после того, как Трамп отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште, Россия нанесла новые удары по Украине, поразив несколько зданий, включая детский сад.

"Трамп не стал напрямую комментировать удары, но, по словам представителей администрации, был возмущен подобной агрессией, даже в те моменты, когда, по его мнению, он добился прогресса с Путиным", - отмечается в статье.

Не самый жесткий вариант санкций

Пакеты санкций США против российской нефтяной отрасли были разработаны и готовы к применению в течение нескольких месяцев на случай, если Трамп решит действовать:

"Трампу были представлены три плана санкций: жёсткий вариант, направленный непосредственно на российскую промышленность и высокопоставленных российских руководителей; средний вариант, направленный на российскую энергетическую отрасль; и более мягкий вариант, включающий более ограниченные санкции. Трамп выбрал средний вариант".

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп ясно дал понять, что пора положить конец войне, добавив, что он продолжит искать мирное разрешение конфликта.

В о же время у Трампа есть и другие инструменты для усиления давления на Путина, но он пока ими не воспользовался. Это включает в себя отправку крылатых ракет большой дальности "Томагавк" на Украину, введение новых вторичных санкций в отношении любых компаний, ведущих бизнес с находящимися под санкциями российскими нефтяными гигантами, или применение новых санкций против теневого флота российских нелегальных нефтяных танкеров в целях усиления санкций Европейского Союза.

"Трамп оставляет некоторые вопросы открытыми, потому что он всё ещё очень хочет заключить сделку с Путиным", — заявил Курт Волкер, который был спецпредставителем Трампа по Украине в его первой администрации. "Это показывает, что он просто разочарован тем, что Путин пока не поддерживает его планы".

Волкер заявил, что для того, чтобы заставить Путина пойти на серьёзные уступки, потребуется "гораздо больше, чем просто санкции", и что отправка "Томагавков" на Украину стала бы важным следующим шагом.

"Тем не менее, по словам представителей администрации, последние санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут кардинально изменить ситуацию в экономике, учитывая, насколько хрупкая экономика России военного времени зависит от доходов от нефти и газа", - пишет WSJ.

В то же время Трамп пока не дал понять, намерен ли он ввести дополнительные санкции США против России в рамках усиления давления на Путина с целью добиться мирного соглашения.

"Теперь вопрос в том, наблюдаем ли мы фундаментальную перестройку стратегии Трампа или это всего лишь временная мера, призванная продемонстрировать недовольство полным отсутствием сотрудничества со стороны русских на дипломатическом фронте", — заявил Эндрю Вайс, вице-президент по исследованиям аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир".

Санкции США против России

Накануне Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о введении санкций против российских нефтяных гигантов – компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под ограничения также попали их дочерние компании.

Путин уже отреагировал на санкции, заявив, что "ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением".

