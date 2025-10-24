Эти санкции напрямую повлияют на способность российских компаний и всех, кто с ними ведёт бизнес, работать в финансовой орбите Америки.

На этой неделе Дональд Трамп объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Как пишет Sky News, в случае полной реализации они потенциально способны существенно перекрыть поток доходов от продажи ископаемого топлива, финансирующих военную машину России.

"Однако их сила заключается не в прямом лишении России доступа к танкерам, портам и нефтеперерабатывающим заводам, которые обеспечивают работу нефтяной торговли, а в финансовой системе США, которая смазывает её колёса", - указывает обозреватель издания Пол Келсо.

Он объясняет, что хотя российская нефть не поставлялась в США, но санкции напрямую повлияют на способность российских компаний и всех, кто ведет с ними бизнес, работать в финансовой орбите Америки.

"На практике эти меры должны лишить обе компании доступа не только к доллару, но и к торговым рынкам, страхованию и другим услугам, имеющим какую-либо финансовую связь с США", - пишет Келсо.

Пострадают также потребители российской нефти в Китае, Индии и Турции, поскольку ожидается, что крупнейшие компании, как государственные, так и частные, не захотят рисковать и напрямую взаимодействовать с подсанкционными компаниями.

Это не означает, что экспорт российской нефти и газа прекратится. Существуют и другие российские энергетические компании, не находящиеся под санкциями, которые всё ещё могут торговать, и эта отрасль продемонстрировала искусное уклонение от санкций, направленных на прерывание её поставок из той или иной страны.

Любое значительное повышение цен на нефть свыше 5%, наблюдавшееся после этого заявления, также может оказать давление на Белый дом, который чувствителен к ценам на топливо внутри страны не меньше, чем к войнам за рубежом.

Однако аналитики Kpler ожидают, что санкции приведут к "немедленному, краткосрочному перерыву в экспорте российской нефти, поскольку продавцам потребуется время, чтобы реорганизовать и перестроить свои торговые системы, чтобы обойти ограничения и успокоить покупателей".

Санкции США против России

Накануне США объявили о введении санкций против российских нефтяных гигантов – компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под ограничения также попали их дочерние компании.

Sky News писало, что новые ограничения загоняют Россию в тупик. Однако такой шаг также несет риски для глобального рынка, что признают и в США.

В то же время WSJ писало, что у Трампа были на выбор три варианта санкций против РФ, но он выбрал не самый жесткий, так как все еще хочет сделки с Россией.

