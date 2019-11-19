В Днепре в результате ДТП два автомобиля снесли остановку

Водитель Honda снял номера автомобиля до приезда полицейских.

В Днепре столкнулись Honda и ВАЗ, в результате чего два автомобиля вылетели на остановку общественного транспорта.

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Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось в понедельник, 18 ноября, около 23:20, возле ТЦ Мост-Сити.

Пострадал водитель ВАЗ. Ему понадобилась госпитализация. Водитель Honda не пострадал.

Предварительно, автомобиль Honda съезжал с Нового моста, а автомобиль ВАЗ ехал в сторону цирка. Автомобили не разминулись и произошло столкновение. От удара они вылетели на парковку торгового центра, повредив навес на остановке общественного транспорта.

Примечательно, что водитель Honda снял номера автомобиля до приезда полицейских. На место также приехали сотрудники ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Сумах нетрезвый водитель на смерть сбил на пешеходном переходе 24-летнюю девушку и скрылся из города на такси.