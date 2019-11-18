В Сумах нетрезвый водитель насмерть сбил девушку и убегал из города на такси

Злоумышленника задержали почти в 70 км от Сум.

В Сумах нетрезвый водитель на смерть сбил на пешеходном переходе 24-летнюю девушку и скрылся из города на такси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Сумской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре 17 ноября около 19:40 на улице Героев Крут.

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«Предварительно, водитель транспортного средства Opel Vectra, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, совершил наезд на 24-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП женщина получила множественные телесные повреждения, с которыми ее доставили в больницу, где от полученных травм она скончалась. Водитель место ДТП покинул», – отмечается в сообщении.

В тот же вечер, около 22:30, в ходе розыскных мероприятий автомобиль подозреваемого был обнаружен в Сумах. Он имел механические повреждения, характерные для ДТП, однако водителя на месте не было.

Полицейские выяснили, что в последнее время этим автомобилем управлял 39-летний житель г. Ахтырка. В сентябре этого года на него уже составляли административные материалы за управление в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие необходимых для водителя документов.

Отмечается, что сегодня около 01:20 на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава» на дорожной станции патрульной полиции правоохранители остановили автомобиль «такси» с тремя пассажирами, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Во время проверки документов выяснилось, что один из мужчин отвечал ориентировке, а сами пассажиры нервничали и путались в показаниях.

Все три пассажира в сопровождении правоохранителей были доставлены обратно в областной центр, в Сумской отдел полиции.

По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого окончательно выясняются все обстоятельства и причины аварии.

По информации начальника Сумского отдела полиции Павла Карабуты, установлено, что трое мужчин 35-ти, 37-ми и 39-ти лет употребляли в Ахтырке спиртное, после чего решили продолжить отдыхать уже в областном центре. На автомобиле одного из них и отправились в Сумы, где попали в ДТП. После этого они покинули место аварии, бросили свой автомобиль в другом месте и вызвали такси, чтобы вернуться на нем домой.

Указанных лиц задержали вблизи Ахтырки в с. Климентово на стационарном посту патрульной полиции, который расположен возле моста через реку Ворскла – почти в 70 км от Сум.

«Мужчина, находившийся за рулем Opel Vectra, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении», – уточнил Карабута.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 ноября водитель такси устроил в Киеве ДТП, после чего, пытаясь убежать, влетел в стоявшие на светофоре машины.