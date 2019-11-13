В Прилуках нашли повешенным 17-летнего парня

В полиции заявляют, что юноша находился в депрессивном состоянии и высказывал суицидальные намерения.

В Прилуках Черниговской области вчера дома обнаружили повешенным 17-летнего парня.

Об этом сообщили в ГУ НП в области. По информации в.и.о. начальника Прилуцкого отдела полиции Сергея Сторожука, подросток находился в депрессии, слушал соответствующую музыку и высказывал суицидальные намерения. По крайней мере, об этом полиции сказали родители.

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"Прошу общественность не выкручивать на какие-то криминальные рельсы", - сказал Строжук местным журналистам. Парень в семье был средним из трех детей. О семье в общежитии, где они жили, соседи отзываются положительно.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство), что всегда делается в таких случаях.

Также в полиции не исключают возможную связь между этой смертью и гибелью 14-летнего подростка, которого в конце октября обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках.