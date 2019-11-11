"Без фрагментов костей": всплыли жуткие детали о погибшем подростке в Прилуках (видео)

Ребенка хоронили через неделю после таинственной гибели.

Загадочная смерть 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области всколыхнула всю Украину.

Погибшего мальчика похоронили, но журналисты узнали новые жуткие детали дела. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Родители ребенка утверждают, что юношу убили, а правоохранители настаивают на несчастном случае – сбил поезд. Дело передали в Главное следственное управление Нацполиции в Киеве.

"Ребенка хоронили через неделю после таинственной гибели. Тело мальчика побывало аж на двух судебно-медицинских экспертизах. И ушло в землю без некоторых фрагментов костей, которые почему-то вместо того, чтобы оказаться у столичных экспертов - куда-то исчезли", - утверждают журналисты.

Как сообщалось, 5 ноября в Прилуках на Черниговщине попрощались с 14-летним Денисом Чаленко, погибшим при таинственных обстоятельствах.