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В Одесской области глухонемой коп в свой День рождения зарезал жену за измену

18:07, 08 ноября 2019
Происшествия
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36-летнего жителя Черноморска задержали / фото: полиция области

Об этом сообщает местное издание Думская.

36-летнего жителя Черноморска задержали полицейские по подозрению в убийстве собственной жены.

Как сообщили в ГУНП, о случившемся в семье глухонемых правоохранителей известили работники скорой помощи.

Пара отмечала день рождения мужчины. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил 34-летнюю женщину ножом. Когда прибыли полицейские, подозреваемый заявил, что погибшая якобы призналась ему в измене.

Правоохранители изъяли на месте происшествия нож, окровавленную одежду мужчины и другие улики. Открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), подозреваемый задержан.

фото: полиция области
фото: полиция области

Как сообщал УНИАН, Коминтерновский районный суд Одесской области арестовал 15-летнего Кирилла Оленича, подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы Дарьи Дробот.

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Теги: #убийство#правоохранители#Одесская областьпогода в Одессе