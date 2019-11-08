В Одесской области глухонемой коп в свой День рождения зарезал жену за измену

Между супругам вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина ударил 34-летнюю жену ножом.

В Черноморске Одесской области глухонемой правоохранитель в свой День рождения убил жену за измену.

Об этом сообщает местное издание Думская.

36-летнего жителя Черноморска задержали полицейские по подозрению в убийстве собственной жены.

Как сообщили в ГУНП, о случившемся в семье глухонемых правоохранителей известили работники скорой помощи.

Пара отмечала день рождения мужчины. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он ударил 34-летнюю женщину ножом. Когда прибыли полицейские, подозреваемый заявил, что погибшая якобы призналась ему в измене.

Правоохранители изъяли на месте происшествия нож, окровавленную одежду мужчины и другие улики. Открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), подозреваемый задержан.

Как сообщал УНИАН, Коминтерновский районный суд Одесской области арестовал 15-летнего Кирилла Оленича, подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы Дарьи Дробот.