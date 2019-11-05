В Одесской области суд арестовал 15-летнего убийцу школьницы

Избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО на 60 суток.

Коминтерновский районный суд Одесской области арестовал 15-летнего Кирилла Оленича, подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы Дарьи Дробот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня суд по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения несовершеннолетнему в виде содержания в СИЗО на 60 суток. Внесение залога не предусмотрено.

Заседание по ходатайству адвоката подозреваемого проводилось в закрытом режиме.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, подозреваемый – житель Суворовского района Одессы Кирилл Оленич. На заседании суда по избранию меры пресечения присутствовала его мать.

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Как сообщал УНИАН, утром 3 ноября в Лиманском районе Одесской области в лесополосе была найдена убитой 14-летняя ученица одесской школы №71.

Установлено, что девочка, проживавшая в Суворовском районе Одессы, 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные подростки разъехались по домам.

Позже полиция сообщила о задержании 15-летнего подростка, с которым ушла девочка. Он подозревается в том, что пытался изнасиловать жертву, избил и задушил. Злоумышленник ранее уже дважды задерживался за грабеж, в момент совершения преступления отбывал наказание условно.

Досудебное расследование осуществляют следователи Лиманского отдела полиции по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).