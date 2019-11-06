Разбитые авто и трое погибших: на Львовщине произошло трагическое ДТП

Жертвами аварии стали водитель и двое пассажиров «Шкоды».

Вечером 5 ноября во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое людей.

Об этом сообщает областная полиция.

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Авария произошла на автодороге «Львов-Луцк» между селами Сабановка и Стоянов в Радеховском районе.

По предварительным данным, столкнулись автомобили «Шкода Рапид», которым управлял 32-летний житель города Луцк Волынской области, и «Ситроен Кроссер», за рулем которого находился 30-летний житель одного из сел Каменка-Бугского района.

В результате столкновения водитель и двое пассажиров «Шкоды», жители города Луцк в возрасте 34 и 38 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водителя «Ситроена» с телесными повреждениями госпитализированы.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября на трассе Киев-Чоп в селе Гамалеевка Львовской области произошла авария, в результате которой перевернулся служебный микроавтобус инкассаторов «Ощадбанка» с деньгами.