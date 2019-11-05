Во Львовской области перевернулся инкассаторский микроавтобус с деньгами (фото)
На трассе Киев-Чоп в селе Гамалеевка Львовской области произошла авария, в результате которой перевернулся служебный микроавтобус инкассаторов «Ощадбанка» с деньгами.
Об этом сообщает Zaxid.Net.
Читайте такжеЖуткая авария в Киеве: Audi влетела в BMW, есть погибшие (фото, видео, 18+)Отмечается, что ДТП произошло около 09:20 5 ноября. Деньги из перевернувшегося микроавтобуса перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места ДТП.
По данным полиции, водитель микроавтобуса Ford Transit при выезде на нерегулируемый перекресток не дал преимущества в движении автомобилю Volkswagen Caddy и врезался в него.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники аварии от госпитализации отказались.
Как ранее сообща УНИАН, в Днепре автомобиль врезался в маршрутку, в результате чего семь человек попали в больницу.