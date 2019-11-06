В Киеве пьяные мужчины на Honda устроили ДТП и скрылись на заправку

Владелец автомобиля утверждал, что за рулем во время аварии был не он. От прохождения теста на алкоголь он отказался.

В Киеве утром двое пьяных мужчин на Honda протаранили автомобиль такси службы Bolt с пассажиром, после чего скрылись.

Как сообщает "Информатор", далеко убежать друзьям навеселе все же не удалось и они встретили рассвет в компании полиции.

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Отмечается, что такси остановилось на светофоре на Парковой дороге. По словам пассажира, с аллеи Героев Крут на большой скорости вылетела Honda протаранила такси и в лоб.

После столкновения внедорожник отбросило на тротуар, после чего он стремительно скрылся с места ДТП, оставив на Парковой дороге передний номерной знак.

Патрульная полиция начала розыск автомобиля и через 10 минут обнаружила его на бульваре Дружбы народов. Honda стояла на парковке АЗС "SOCAR". В салоне автомобиля спал пассажир, а рядом находился владелец автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения. Он утверждал, что за рулем его не было, но путался в показаниях.

Сначала мужчина рассказал, что в аварию на его машине попал кто-то другой и он ничего не знает. Потом придумал уже другую версию: он якобы подсел в поврежденную машину возле заправки и руководил ею только во время движения по парковке. От прохождения теста на драггере он отказался.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября на проспекте Академика Палладина в Киеве столкнулись автомобили BMW X5 и Audi A4. В результате аварии погибли два человека, еще двоих госпитализировали.