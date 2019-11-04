Жуткая авария в Киеве: Audi влетела в BMW, есть погибшие (фото, видео, 18+)

На месте работают экстренные службы, детали трагедии выясняются.

На проспекте Академика Палладина в Киеве Столкнулись автомобили BMW X5 и Audi A4. В результате аварии погибли два человека, еще двоих госпитализировали.

Как сообщает «Информатор», ДТП около 08:10, в районе ТРЦ Lavina Mall.

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По словам полицейских, Audi выехала на полосу встречного движения, где врезалась в BMW. В результате столкновения погибли двое мужчин из Audi, еще двоих человек госпитализировали в больницу.

В BMW ехали мужчина и 8-летний ребенок, они не пострадали. На месте работают экстренные службы и ожидают следственно-оперативную группу. Детали трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб человек.