В центре Киева прорвало теплосеть: на том же месте, где и год назад (видео, фото)

В образовавшуюся на проезжей части яму попало два автомобиля.

В центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть.

Об этом сообщает Киев оперативный.

В результате происшествия потоки горячей воды заливают проезжую часть. В образовавшейся яме оказались два автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

Сейчас территория повреждения ограждена, и специалисты КП «Киевтеплоэнерго» начали работы по ликвидации аварии.

«В результате в зону повреждения попали два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали», - отмечают в КГГА.

О сроках устранения повреждения и предоставления услуг городские власти сообщит дополнительно.

В связи с прорывом теплосети изменены маршруты троллейбусов 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов 69. Об этом сообщил "Киевпастранс" на странице в Facebook.

В настоящее время движение транспорта организовано так: троллейбусы №40 и №40А курсируют до Железнодорожного массива; троллейбусы №3 и №9 - до ж/д вокзала "Южный"; троллейбусы №12 - до ст. м. "Лыбидская"; троллейбусы №14 - до ст. м. "Дворец Спорта"; автобусы №69 - до ул. Тарасовской.

В то же время патрульная полиция Киева сообщает о временном ограничении въезда с улицы Бассейной на улицу Эспланадную.

"Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на улице Эспланадной. Заезд на нее с улицы Бассейной временно перекрыт из-за аварии на теплосети, который вызвал провал покрытия проезжей части", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что на этом месте в ноябре прошлого года уже был аналогичный инцидент.

Тогда коммунальщики в процессе ремонта обнаружили еще несколько поврежденных участков трубопровода и ликвидировали их. Работы продолжались несколько дней.