Прорыв трубы в центре Киева: выявлены новые повреждения, ремонт закончат завтра

Коммунальщики заменяют аварийно-опасный участок трубопровода и уже завтра планируют восстановить асфальт на месте аварии.

В Киеве на месте вчерашней аварии на теплосети на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели ремонтные работы продолжаются из-за выявления еще одного повреждения трубопровода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Работы по ликвидации аварии на сети завершены. Но обнаружен рядом аварийно-опасный участок на этой же трубе, и сейчас мы будем заменять еще часть трубопровода, чтобы закрывать это место с полной уверенностью в дальнейшей нормальной работе этого участка сети», - пояснил Пантелеев.

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По его словам, сегодня ремонтники еще больше разроют котлован, будут расширять место проведения работ. Работы планируют завершить до завтра, 15 ноября, после чего восстановят асфальт и проведут благоустройство проезжей части.

В КГГА отметили, что «Киевтеплоэнерго» на период ликвидации аварии переподключило дома на другую тепловую сеть, чтобы не оставлять жильцов без услуг.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в результате масштабного повреждения теплосети на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел разлив горячей воды на проезжую часть и образовался провал в асфальте. В яму провалился легковой автомобиль.

Из-за аварии было заблокировано движение троллейбусов №№ 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов № 69 на улицах Жилянской и Шота Руставели.

Сегодня утром КП «Киевтеплоэнерго» сообщило, что в ближайшие часы возобновит подачу теплоносителя потребителям, которая была приостановлена из-за аварии. Отмечалось, что аварийные бригады завершают ликвидацию повреждения теплосети, которое произошло вечером 13 ноября.