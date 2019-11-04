Без обуви и с SIM-картой на лице: в Киеве нашли мертвого мужчину

Личность погибшего пока не установлена. Документов при мужчине не было.

В Дарницком районе Киеве сегодня утром обнаружили труп неизвестного молодого мужчины. Тело лежало вблизи залива перед входом в частный дом на улице Трускавецкой.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Киеве: "Волгу" разорвало от столкновения с иномаркой, есть жертвы

Личность погибшего пока не установлена. По словам полицейских, это молодой мужчина, около 30 лет на вид. Документов у него не было, однако рядом с телом нашли несколько денежных купюр, а на лице у него была SIM-карта.

При этом обувь мужчины нашли за углом, а сам он лежал в носках, которые были полностью чистые, несмотря на то, что вокруг почва.

Что именно стало причиной смерти и детали произошедшего, будет выяснять следственно-оперативная группа. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, в Деснянском районе Киева обнаружили изнасилованного мужчину. Он был без нижнего белья и штанов.