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Без белья и брюк: в Киеве на улице нашли изнасилованного мужчину

11:42, 30 октября 2019
Происшествия
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Полиция возбудила уголовное дело / Информатор

Это произошло утром 29 октября на ул. Бальзака, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на свои источники.

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Мужчина был только в футболке и куртке, без нижнего белья и брюк, а в заднем проходе – ветка.

Местные жители вызвали скорую помощь, которая доставила еле дышавшего пострадавшего в больницу.

На вид ему до 30 лет, документов с собой не было.

Полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст.152 УК Украины (изнасилование). Преступнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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Теги: #Киев#изнасилованиепогода в Киеве