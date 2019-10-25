Оторвало голову: один из участников перестрелки в Харькове подорвал себя гранатой – соцсети (видео)

По словам очевидцев, место происшествия огорожено. На асфальте лежит оторванная голова.

На Южном вокзале в Харькове мужчина подорвал себя гранатой.

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О происшествии сообщают на Telegram-канале Треш-Харьков.

«Один из участников перестрелки на Клочках подорвал себя гранатой на ЖД вокзале», - пишут в соцсети.

По словам очевидцев, место происшествия огорожено. На асфальте лежит оторванная голова.

Местное издание «Город Х», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, сообщил, что самоубийца мог быть причастен к стрельбе на улице Клочковской. Его увидели недалеко от места происшествия, около моста на железнодорожной колее. Заметив полицейских, мужчина подорвал себя гранатой.

Источник «Цензор. Нет» также подтвердил, что во время преследования полицейскими стрелков один из правонарушителей взорвал гранату и погиб.

Как сообщал УНИАН, в Харькове возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской около 12:00 произошла стрельба. В результате перестрелки погиб один человек.

Погибший - мужчина, ему 30 лет. Он получил огнестрельное ранение в грудь и скончался в машине скорой помощи. Еще один человек ранен, его состояние не критическое.