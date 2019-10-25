В Харькове застрелили мужчину - в городе введен план "Сирена" (фото, видео)

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена в действие полицейская операция «Сирена».

В Харькове возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской около 12:00 произошла стрельба. В результате перестрелки погиб один человек.

Об этом заявил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, сообщает UA:Харьков.

По словам Забашты, погибший - мужчина, ему 30 лет. Он получил огнестрельное ранение в грудь и скончался в машине скорой помощи. Еще один человек ранен, его состояние не критическое.

В пресс-службе Нацполиции Харьковщины информацию о перестрелке подтвердили. "По первоначальной информации, двое неизвестных произвели выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, второму медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места совершения преступления. Он подожжен.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

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