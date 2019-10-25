В Днепре облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика: волонтер рассказала подробности (фото)

На данный момент Кирилла перевели из отделения реанимации.

В Днепре 8-летний Кирилл Яцун, которого в августе во время игры облили бензином и подожгли другие дети, до сих пор находится в больнице. Украинцев просят помочь в сборе средств для его выздоровления.

Читайте также66% ожогов тела за рискованное селфи: подростка ударило током на крыше поездаО состоянии мальчика рассказала волонтер Александра Сова-Тимощенкова у себя на странице в Facebook.

На данный момент Кирилла перевели из отделения реанимации, и самый опасный период миновал. Мальчик находится в палате вместе с мамой, и ему еще предстоит долгий и дорогой путь к выздоровлению.

«Отсутствие кожи (а значит и защиты) требует постоянного применения дорогостоящих антибиотиков. В сутки уходит почти 3000 гривень. Мама воспитывает ребенка сама, папа умер. А сейчас Евгения постоянно в больнице, возле Кирилла, поэтому не работает», – написала волонтер.

Как ранее сообщал УНИАН, после жуткого происшествия врачи диагностировали у ребенка ожоги 35% тела.