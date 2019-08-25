Ожоги 35% тела: в Днепре дети во время игры облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика
В Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна. Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на волонтеров, которые помогают маме мальчика.
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«Кирюша Яцун играл со всеми детками во дворе, были детки и постарше. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сына, отец ребенка умер. Кирюша, как и многие детки, должен был идти 1 сентября в 3 класс», - рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова.
Родители написали заявление в полицию.
По словам медиков, мальчик сейчас стабильный, он пришел в сознание, находится в реанимации после операции.
"У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку предстоит ряд операций и реабилитация», - констатируют врачи.
Как сообщал УНИАН, в Днепре женщина обмотала 8-летнего мальчика скотчем и приковала цепью к дивану. Полиция Днепра открыла три уголовных производства из-за издевательства женщины над детьми.