Судовладелец затонувшего Bourbon Rhode, на котором были украинцы, прекратил поиски

Судно Bourbon Rhode исчезло 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники. Во время поисково-спасательной операции нашли трех украинцев.

Судовладелец затонувшего корабля Bourbon Rhode, на котором находились украинские моряки, прекратил поисковую операцию.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

Читайте такжеРовенского копа, который прострелил себе голову, травили на работе (видео)

"Согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции", - заявила Денисова.

Омбудсмен сообщила, что безотлагательно обратилась к министру иностранных дел Вадиму Пристайко с просьбой срочно принять меры по содействию поиску пострадавших граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

28 сентября в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что три члена экипажа спасены, двое из них - украинцы.

В компании Bourbon Rhode заявляли, что поиски еще 11 пропавших членов экипажа, среди которых – граждане Украины, продолжаются.

7 октября президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить операцию по поиску шести пропавших граждан Украины – членов экипажа судна Bourbon Rhode.