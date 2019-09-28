Судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины, затонуло в Атлантике

В настоящее время поиски 11 пропавших членов экипажа продолжаются.

Судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане недалеко от Мартиники, затонуло.

Об этом сообщили в компании Bourbon Rhode, передает Gcaptain.com.

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В настоящее время поиски 11 пропавших членов экипажа, среди которых – граждане Украины, продолжаются.

«Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжаются», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее в ходе поисковой операции было обнаружено спасательная лодка с тремя членами экипажа (среди них двое граждан Украины). Спасенных моряков доставили на борт коммерческого судна, которое оказало помощь, и они в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.