Ограбление на миллион: харьковская полиция задержала одного из преступников

Работники полиции оперативно отработали записи с камер видеонаблюдения, которые находились в районе места совершения преступления и прилегающей территории, и определили примерный маршрут передвижения злоумышленников.

Харьковская полиция задержала 40-летнего гражданина Грузии - одного из предполагаемых нападавших на мужчину, которой перевозил крупную сумму денег.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

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Работники полиции оперативно отработали записи с камер видеонаблюдения, которые находились в районе места совершения преступления и прилегающей территории, и определили примерный маршрут передвижения злоумышленников. За пределами города в лесополосе нашли иномарку и задержали 40-летнего гражданина Грузии, который находился в автомобиле.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, 8 октября около 12:20 трое неизвестных напали на 30-летнего жителя Харькова в проулке Троицком. Они разбили окно в его машине и под угрозой применения ножа забрали сумку со значительной суммой денежных средств и ноутбуком (как утверждают пользователи соцсетей, похищен миллион гривень). После совершения преступления неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Camry.