Разбойное нападение в Харькове: полиция разыскивает трех мужчин

По городу и области введена полицейская операция «Перехват».

Полиция разыскивает трех мужчин, которые во вторник, 8 октября, на переулке Троицком, угрожая ножом 30-летнему мужчине, завладели сумкой с деньгами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Toyota Camry белого цвета, государственный номер АІ 1527 СІ. По городу и области введена полицейская операция «Перехват». На поиски злоумышленников ориентирован личный состав харьковской полиции.

Информация о событии зарегистрирована в Основянском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, СМИ сообщили, что в Харькове на Троицком переулке, 15, на один миллион гривень ограбили турагентство "Романтик-Тревел".