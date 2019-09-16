В Киеве два водителя подрались прямо посреди дороги из-за пробки (видео)

Один из водители решил проучить другого за то, что тот объезжает пробку по обочине.

В воскресенье, 15 сентября, на Бориспольском шоссе в Киеве водители подрались в пробке.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя видео инцидента.

Читайте такжеВ Киеве житель охваченного огнем дома обстрелял пожарных из Нагана

Конфликт возник из-за того, что некоторые водители решили объехать затор по обочине. Такой маневр понравился не всем и водитель Toyota решил отучить от этой привычки одного из объезжавших, подставив под удар свое авто.

Однако водитель Hyundai оказался тоже не промах и зацепил авто "учителя". "Тут уже нервы сдали у обоих и началась драка, в которой водитель Toyota явно проиграл", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 сентября в Харькове 23-летняя девушка за рулем Audi на тротуаре совершила наезд на четырех пешеходов. Пострадавших женщин доставили в больницу.